«Я уже достаточно взрослая»: Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко

По словам пятнадцатилетней фигуристки, финальное слово при выборе тренера было за ней.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова в эфире канала «Матч ТВ» объяснила, почему ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

По ее словам, в группе Тутберидзе она не могла в последнее время чисто откатать свою программу, что выводило ее из себя. Тогда она вспомнила, что именно Плющенко чисто катал программы с четверными прыжками. Как думает восходящая звезда, именно Евгений знает, что нужно делать, чтобы ей кататься безошибочно.

«Финальное слово при выборе тренера было именно за мной, я уже достаточно взрослая». Александра Трусова

В то же время она заметила, что, естественно, советовалась с родителями. Ее отношение к Тутберидзе не изменилось после ухода от нее.

Напомним, что новость о переходе Трусовой стало для многих крайне неожиданной. Тутберидзе сразу же отписалась в соцсетях от своей ученицы. Не исключено, что не последнюю роль в этом переходе сыграли деньги.