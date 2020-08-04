«Мы два дурака»: певица Анастасия высказалась о своем неудачном браке с Юлианом

Как отметила звезда, если бы время можно было повернуть вспять, то она бы не вышла замуж за музыканта.

Певица Анастасия заявила, что после развода с коллегой по творческому цеху Юлианом они не перестали общаться. У них есть совместная творческая программа. В то же время звезда полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь.

«Мы два дурака. Была замечательная дружба, зачем попытались улучшить ее? Глупость! Изменили хорошее отношение на деловое. Если бы удалось повернуть время назад, отказалась бы от брака». Певица Анастасия

Как заметила Анастасия, выйдя в свое время замуж за Юлиана, она обидела предыдущего мужа Володю. Он ее сильно любил. Она верит, что у них может с ним в будущем сложиться личная жизнь. Сама она считает, что ей не следовало уходить с головой в отношения с музыкантом, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Анастасия развелась несколько месяцев с Юлианом. Вместе они были всего около года. Причем для 55-летней Анастасии это был уже восьмой неудачный брак.