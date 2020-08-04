«Смешной простофиля Леха из «Сватов»: поклонники не узнали звезду сериала Евгения Капорина

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась архивная фотография одного из актеров — Евгения Капорина. Он запомнился зрителям по роли простодушного простофили Алексея Долдонова или просто Лехи. Надо отметить, что за последние годы украинский актер заметно повзрослел и возмужал. Сегодня это стильный мужчина, в котором не сразу узнается его простоватый герой.

«Евгений Капорин желает всем прекрасного вечера», — гласит подпись под снимком.

«Это же смешной простофиля Леха из «Сватов», «Мы его помним очень смешным. Он, конечно, сильно изменился. Каждое сказанное им слово вызывало улыбку», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Евгений Капорин — известный украинский актер. Он играл в трех последних сезонах «Сватов». Кроме этого сериала, он сыграл в известной украинской ленте «Агенты справедливости». Пик его популярности пришелся на 2016 год. Кстати, актер был удостоен Гран-при Международного конкурса юмора и сатиры в Одессе.

Если говорить о личной жизни Капорина, то одно время ему приписывали роман с актрисой Анной Кошмал, которая в «Сватах» сыграла Женю Ковалеву. Сейчас он женат на выпускнице театрального вуза Алене Капориной. Она на два года старше актера.