Полгода не выходила из дома: Сати Казанова рассказала о тяжелом времени, когда покинула «Фабрику»

В этот момент она переживала еще и разрыв со своим возлюбленным.

Сати Казанова заговорила о периоде в своей жизни, который для многих долгое время оставался тайной покрытой мраком. Многие не понимали, почему одна из самых ярких участниц коллектива «Фабрика» решила покинуть его.

Оказалось, что это период был сопряжен с очередным любовным разочарованием для певицы, который во многом наложил отпечаток на ее мироощущение. И, возможно, отчасти способствовал ее уходу из группы.

«2010 год я пережила с трудом. Это был период, когда я уходила из группы «Фабрика» и очень болезненно завершала свои отношения. В тот момент я прощалась со всем старым и в работе, и в личной жизни, но для меня это был шаг не в светлое будущее, а в пропасть с завязанными глазами», — написала она в личном блоге.

По словам Сати, она чувствовала себя необычайно растерянной, ведь все старое уже было позади, а новые двери еще не открылись перед ней. Она не совсем понимала, куда двигаться дальше и что делать.

«Эта неизвестность и страх вогнали меня в такой глубины депрессию, что последующие полгода я провела, не выходя из своей квартиры. Я пила пуэр, смотрела на мир с 35-го этажа, плакала, молилась, медитировала и слушала Мантры», — сказала звезда.

Однако постепенно вкус к жизни стал возвращаться, боль разочарований утихла, и она не на шутку увлеклась йогой и мантра-музыкой. Теперь Сати видит себя именно в ней, а период безвременья считает подарком судьбы, который помог ей определиться в жизни.