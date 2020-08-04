Мирославу Карпович заметили за рулем джипа, который Прилучный дарил Муцениеце

Актриса ехала на автомобиле по поселку, где проживает со своим возлюбленным.

Соседка актера Павла Прилучного рассказала, что новая возлюбленная «мажора», звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, облюбовала автомобиль марки Range Rover, который когда-то актер дарил своей теперь уже бывшей жене Агате Муцениеце.

Любопытно, что в свое время «мажор» презентовал жене машину, чтобы сгладить вину за измену с актрисой Юлией Франц. Их роман приключился на съемках картины «Тень звезды». Кстати, в то время актер параллельно встречался и с Франц, и Карпович.

«Домработница Прилучных рассказывала, что Паша, чтобы как-то сгладить измену с Франц, подарил жене джип. Теперь на этом автомобиле по нашему поселку ездит почему-то Мирослава Карпович». Соседка Павла Прилучного

Добавим, что сама Франц вскоре узнала о существовании Карпович и не стала встречаться с Прилучным.

Напомним, что Павел Прилучный расстался со своей супругой Агатой Муцениеце после девяти лет брака. У пары двое детей. Сейчас актер встречается с Мирославой Карпович, сообщает «Комсомольская правда».