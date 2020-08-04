«Доверяю его мнению»: Эвджен заговорила о своих чувствах к Бураку Озчивиту

34-летняя Фахрийе Эвджен не скрывает: ее абсолютно не волнует тот момент, что она работает в одной сфере со своим мужем. И даже наоборот! Девушка считает, что Бурак, будучи известным актером и настоящим профессионалом своего дела, всегда может дать ей дельный совет там, где речь заходит о творческих планах, новых ролях и интересных неординарных проектах. То, что они оба являются артистами, как считает Эвджен, однозначно подпитывает их отношения. Ко всему прочему, девушка уточнила, что любовь к Озчивиту позитивно отражается на ее работе. Фахрийе нравится спрашивать у мужа, как он воспринимает ту или иную ее роль, сумела ли она максимально раскрыться на площадке. Зачастую, возлюбленный дает Эвджен полезные советы, объясняя, как лучше изобразить ту или иную эмоцию.

«Я люблю советоваться с ним по любому вопросу, очень доверяю его мнению», — приводит onedio.ru слова Фахрийе Эвджен.

Вместе с мужем актриса воспитывает годовалого сына Карана. С появлением малыша возлюбленная Бурака Озчивита стала реже появляться на публике. Девушка сделала перерыв в съемках, сконцентрировавшись на семье и заботе о новорожденном сынишке. Однако в ближайшее время Фахрийе планирует принять участие в новом проекте.