«Сафина у нас очень прилежная»: Алсу призналась, что ее дочери растут совершенно разными

37-летняя Алсу не скрывает: ее дочери отличаются друг от друга как день и ночь. Одиннадцатилетняя Микелла растет более творческой: она сама пишет песни, сочиняет тексты и музыку. Наследница поп-дивы грезит о сцене и с ранних лет берет уроки по вокалу. А вот тринадцатилетняя Сафина делает упор на учебу. Главная звезда в их семье, как говорит певица, это именно Микелла. Она и танцует, и играет на музыкальных инструментах. Ей нравится привлекать к себе внимание, работать с публикой. Быть в эпицентре всех ярких событий.

Сафина же наоборот, отличается скромностью. По словам Алсу, ее старшая наследница очень спокойная, вдумчивая и рассудительная. Как говорит певица, Сафина любит учится, она очень прилежная. И ей не нужно говорит по два раза, чтобы она сделала домашнее задание, как это бывает с Микеллой, пояснила артистка. При этом девочка не обделена и другими талантами. Возлюбленная Яна Абрамова уточнила, что ее старшая дочка виртуозно играет на рояле, но на сцену ее пока не тянет.

«Она у нас очень прилежна», — приводит 7days.ru слова Алсу.

Певица уточнила, что им с Яном важно дать детям хорошее образование. Этот пункт для них в приоритете. А уже потом Сафина и Микелла смогут выбрать, чем им заниматься в будущем.