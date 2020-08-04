«Слабый пол – это гнилые доски»: Марк Богатырев цитатой Раневской признался в любви Арнтгольц

Актер Марк Богатырев в Instagram нежно признался в любви к своей коллеге по творческому цеху актрисе Татьяне Арнтгольц. Он опубликовал снимок, на котором нежно обнимает любимую женщину. Также актер привел цитату Фаины Раневской.

«Женщина — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски». Татьяна Арнтгольц спасибо за твою любовь, мудрость и внутреннюю силу. Горжусь, люблю».

Марк Богатырев

«Очень красивая пара. Желаем вам счастья и долгих совместных лет жизни», «Удивительно гармонично смотритесь вместе. Вы просто великолепны», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Арнтгольц ранее была замужем за актером Иваном Жидковым. В 2009 году на свет появилась их дочь Маша. С 2018 года она встречается с Марком Богатыревым. Пара пока не вступила в официальный брак. При этом актер не раз намекал, что не за горами их свадьба со звездной актрисой.

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Что касается Ивана Жидкова, то после расставания с Арнтгольц у него случился роман с моделью Лилией Соловьевой. У пары родился сын Степан. Позже стало известно, что Жидков расстался со своей гражданской супругой. Сейчас он одинок и мечтает встретить даму сердца.