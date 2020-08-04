«Между нами пробежала искра»: Бурак Озчивит вспомнил, как познакомился с будущей женой

В интервью турецкой версии журнала In Style 35-летний Бурак Озчивит рассказал о том, что впервые встретился с будущей женой на съемочной площадке сериала «Королек — птичка певчая». Поначалу актеры были только коллегами, их свел исторический проект, в котором они получили главные роли — Фериде и Кямрана. Однако экранный роман молодых людей нашел свое отражение и в реальной жизни. По словам актера, с первых же мгновений между ними пробежала искра. Как говорит Бурак, он прочувствовал эту «сумасшедшую энергетику». Но делать первый шаг не торопился. Отношения двух влюбленных развивались планомерно на съемочной площадке. Актеры все больше раскрывались друг другу, понимая, что их сближают не только персонажи ленты, но и общие взгляды.

«В первый же миг между нами пробежала искра», — отметил Озчивит.

Летом 2017 года Бурак сделала предложение руки и сердца Фахрийе Эвджен. И невеста актера ответила ему согласием. Свадьбу молодожены сыграли в Стамбуле. А спустя два года, в их семье появился первенец — сын Каран, которому в апреле исполнился годик.

Говоря о своем супружестве с Фахрийе, актер из сериала «Королек — птичка певчая» уточнил, что считает себя абсолютно счастливым. Оставаясь наедине с женой, Бурак любит смотреть дома кино. А Эвджен отдает предпочтение прогулкам по набережной Босфора.

В отношениях с мужем Фахрийе в первую очередь ценит взаимное доверие. Мнение возлюбленной поддерживает и Озчивит. Актер уверен, что супруги должны полностью доверять друг другу, иначе их союз едва ли можно назвать прочным.