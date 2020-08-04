«Вот она слава!»: муж Гагариной высказался о своем появлении с молодой брюнеткой

Накануне пока еще официальный муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков был замечен на прогулке с молодой девушкой. Очевидцы запечатлели супруга звезды в Ботаническом саду на ВДНХ, а компанию ему составила стройная брюнетка. При этом спутница несла на руках младенца, а он катил коляску – выглядели они как молодые родители.

Спустя сутки сам Исхаков высказался о произошедшем, а именно уделил внимание прессе, которая растиражировала новость по всей Сети.

«Ну все, вот она слава! Я теперь герой желтых хроник. Кстати, очень уважаю профессию журналиста, особенно такого рода, ну а теперь серьезно. Как же мне личную жизнь теперь строить?! И в тиндере не зарегистрируешься, спалят тут же, что посоветуете?» — спросил он своих подписчиков.

Кто-то посоветовал Исхакову не обращать внимание и жить своей жизнью. Кто-то – «во всем признаться, тогда сми потеряют интерес».

Напомним, слухи о том, что Исхаков и Гагарина уже не живут вместе, появились этой весной. Позже сам фотограф подтвердил, что они с Полиной теперь не вместе. У них, к слову, подрастает 3-летняя дочка.