Разведется ли Тимати с Анастасией Решетовой: видеопредсказание
Видео
Наглая чайка орала на целующихся: как снимали сериал «Механика любви»
Видео

«Если виноват, пусть его судят»: знаток Виватенко высказался о секс-скандале с участием Друзя

По его словам, сам он странностей в поведении коллеги никогда не замечал.

«Если виноват, пусть его судят»: знаток Виватенко высказался о секс-скандале с участием Друзя
Друзь попал в секс-скандал/globallookpress.co

Член клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко заявил, что если его коллега Александр Друзь действительно приставал к одной из несовершеннолетних участниц элитарного клуба, то должен отвечать по закону.

Сергей Виватенко. Фото
Виватенко высказался о скандале с участием Друзя/https://vk.com/id225145110

По его словам, сам он свечку не держал, но если девушку что-то не устраивает, то она всегда может обратиться в суд. При этом он удивлен, что она так долго молчала.

«Александр Друзь всегда занимался своими делами: преподаванием, тренингами. Никогда не слышал, что он — прекрасный детский тренер… Что ж, если виноват, пусть его судят… Будет еще одно скандальное обвинение Друзя».

Сергей Виватенко

Напомним, что не так давно бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?» обвинила Александра Друзя в сексуальных домогательствах. По ее словам, когда ей было 16 лет, то Друзь нежно обнял ее за талию. Затем он стал трогать ее за грудь и отпустил в ее адрес пошлую шутку. Как отметила девушка, ничего подобного ни до, ни после она в своей жизни не испытывала. Поведение знатока она назвала мерзостью, сообщает «СтарХит».

Тэги

«Что? Где? Когда?»Александр ДрузьАлександр Друзь последние новостиНовости googleСергей Виватенко