Алене Косторной запретили выступать в этом сезоне за клуб Евгения Плющенко

Фигуристка должна была объявить о переходе во время трансферного окна, но не сделала этого.

Генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная в новом сезоне не сможет выступать за клуб двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Девушка сообщила о своем переходе к мужу продюсера Яны Рудковской от тренера Этери Тутберидзе уже после закрытия трансферного окна, что делать по правилам было категорически нельзя.

Как отметил Коган, в федерации до сих пор нет никаких документов о переходе ни от Плющенко, ни от Косторной. При этом он добавил, что даже если такие бумаги появятся у него на столе сейчас их уже никто рассматривать не будет. Время ушло.

«Выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70». Александр Коган

Как он добавил, федерация не вправе запрещать фигуристкам менять наставников, но из-за закрытия трансферного окна переходы сейчас запрещены и фигуристка не могла об этом не знать, сообщает RT.

Добавим, что Косторная неожиданно решила несколько дней назад сменить наставника. Она покинула группу Этери Тутберидзе. В новом сезоне она будет готовиться под руководством Плющенко. Ранее наставницу покинула другая звездная ученица – Александра Трусова. Ее также сейчас тренирует Плющенко. Часть специалистов уверены, что фигурист переманивает девушек под свои знамена с помощью денег. Сам он подобные заявления считает бредом и происками врагов.