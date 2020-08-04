Нежно и трогательно: жена Овечкина запечатлела спящего мужа в объятиях сына

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин долгое время считался завидным женихом. В числе его возлюбленных значились такие красавицы, как Виктория Лопырева и Жанна Фриске. Проживая в Америке, он не раз повторял, что женится только на своей соотечественнице.

Четыре года назад так и произошло: его избранницей стала эффектная и успешная модель Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой. Сейчас у пары уже двое сыновей: Сережа, которому через несколько дней исполнится два годика, и маленький Илюша, появившийся на свет в конце мая этого года.

В семье спортсмена царит полная любовь и безмятежность, очевидно, что пара наслаждается друг другом и своими отпрысками. Особенно явно это проявилось на последнем фото, которое Анастасия опубликовала в личном блоге. В кадре девушка запечатлела спящего мужа, которого нежно обнимает ручкой сынок Сережа. Нет сомнений: снимок делала любящая женщина, которую трогает ее супруг даже во сне.