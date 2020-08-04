«Суперантивозрастная процедура»: помолодевшая Софья Эрнст объяснила, как сумела преобразиться в короткий срок

32-летняя звезда «Содержанок» Софья Эрнст недавно стала мамой в третий раз. Актриса впервые решила уйти в отпуск по уходу за ребенком и полностью погрузиться в счастье материнства.

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Удивительно, но, став многодетной мамой, девушка еще больше расцвета и стала выглядеть моложе, приводя в недоумение своих поклонников. А последнее фото в ее блоге впечатлило еще больше: на нем жена руководителя Первого канала похожа на девочку-подростка.

Однако секрет молодости объяснился просто, причиной тому — укладка.

«Суперантивозрастная процедура, минус десять лет за пять минут! Заплетаете две косички и вуаля!» — поведала она в личном блоге.

Шутливый пост озадачил ее подписчиков. Оказывается, многие из них действительно ждали рассказа о медицинских или косметических чудесах. На удочку артистки попалась даже Ксения Собчак.

«Я прям ждала секрет, пока читала», — написала она в комментариях.

А вот фигуристка Татьяна Навка восприняла юмористический совет с восторгом. «Гениально!» — отреагировала она. «Реально», — впечатлилась постом Софьи актриса Юлия Снигирь.