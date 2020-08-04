Яна Кошкина ответила на слухи о новом романе и своем участии в роли ведущей на «Доме-2»

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram ответила на слухи, которые в последнее время витают вокруг ее имени. Напомним, что звезде активно приписывали роман с юмористом Гариком Харламовым, который расстался с женой — актрисой Кристиной Асмус. Кроме того, недавно прошла информация, что Кошкина якобы станет новой ведущей скандального шоу «Дом-2».

«Вопрос о том, правда ли я стала ведущей «Дома-2», сейчас занимает первое место в рейтинге часто задаваемых мне. Даже новость о «новом романе» стремительно отходит на второй план. Так любопытно это все». Яна Кошкина

В комментариях пользователи стали активно обсуждать последние сплетни вокруг Кошкиной. «И первое, и второе пропустили. Но это и к лучшему», «Только не «Дом-2». С мужиками ты и без нас разберешься», — заметили подписчики.

Напомним, что Яна Кошкина не замужем. Она скрывает факты о своей личной жизни от пользователей. Кстати, по слухам, звезда встречается вовсе не с Гариком Харламовым, а с его другом — юмористом Тимуром Батрутдиновым.