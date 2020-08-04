«Нужно больше времени восстановиться»: Черно объяснила, почему ее не выписывают из роддома

Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно в сторис Instagram пояснила, почему ее до сих пор не выписали из роддома. Ранее она говорила, что уже 3 августа должна была оказаться в своей квартире вместе с новорожденным ребенком.

«Если бы все прошло супер-пупер отлично. Но не могу пока. После кесарева сечения через 7-10 дней выписывают. Будем ждать эти сроки». Саша Черно

В то же время она отметила, что надеется скоро оказаться в своей квартире. «Мне нужно немного больше времени, чтобы восстановиться. Муж уже дома. Малыш со мной. Молочко пришло только два дня назад. Пока сцеживаюсь и смешиваю со смесью, но его все больше», — сказала она.

Один из пользователей поинтересовался, почему муж Черно Иосиф Оганесян пишет, что малыш ползает и пытается встать хотя это пока невозможно. Черно заметила, что ее любимого неправильно поняли. «Малыш, когда лежит на мне, то старается отталкиваться. Муж помогает после родов во всем», — сказал она.

Напомним, что Саша Черно стала мамой 30 июля. Она родила сына от своего супруга Иосифа Оганесяна.