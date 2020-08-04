«Не будет показывать голеньких юношей на сцене»: Сергей Гармаш видел себя преемником Волчек

По словам одного из актеров «Современника», по духу театра он действительно больше подходит на роль худрука, чем Виктор Рыжаков.

Актер «Современника» на условиях анонимности заявил, что по духу театра Сергей Гармаш больше подходит на роль художественного руководителя, чем назначенный после смерти Галины Волчек Виктор Рыжаков.

«Он не чужой. Не будет показывать голеньких юношей на сцене. Не предложит «новый жанр» — читку у микрофона, когда артисты стоят на сцене и читают пьесу по ролям». Актер «Современника»

Как отметил актер, версия, что Волчек перед смертью объявила своим преемником Рыжакова, абсурдна. Галина Борисовна вообще не планировала умирать. Более того, одно время она видела своим преемником именно Гармаша, но потом между ними случился конфликт. Кстати, сам Гармаш вел себя до назначения Рыжакова как руководитель. Именно он, к примеру, вышел к зрителям и объявил о смерти Волчек во время одного из спектаклей.

Напомним, что Гармаш недавно со скандалом покинул «Современник». Он заявил, что новый худрук разваливает театр. Большинство актеров Гармаша не поддержали и заняли выжидательную позицию, сообщает «Комсомольская правда».