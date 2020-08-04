Солнечная хохотушка: малышку-дочь Кудрявцевой запечатлели на прогулке в лимонном топе и розовых брюках в горох

9 августа дочери 49-летней ведущей Леры Кудрявцевой и 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова исполнится два годика. Но уже сейчас у крошки есть настоящая армия поклонников в Сети. Что говорить, малышка растет настоящей очаровашкой, а каждое ее новое фото вызывает шквал эмоций. Ее большие глаза, длинные ресницы и харизматичная улыбка завораживают пользователей интернет-пространства.

Однако первое время Машенька удивляла своей серьезностью, а ведущей приходилось объясняться перед поклонниками, почему ее наследница никогда не улыбается. По словам журналистки, малышка на самом деле веселится, но, как только видит фотообъектив, тут же принимает деловой вид. Впрочем, эта особенность была недолгой, и теперь маленькая звезда Instagram радует фолловеров сиянием своей улыбки на многочисленных фото.

Один из последних таких радостных кадров сделал ее отец — Игорь Макаров, он подловил Машу на детской площадке. Девочка просто заливалась смехом, а рядом с ней сидел ее любимый игрушечный мишка. Как всегда, наследница телеведущей и спортсмена была ярко и стильно одета. Она примерила яркий лимонный топ с принтом в виде радуги и розовые брючки в белый горох.