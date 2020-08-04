Новый скандал в «Современнике»: Кирилл Сафонов не хочет играть с Хаматовой в «Двое на качелях»

Источник,, знакомый с ситуацией в театре «Современник» рассказал, что обстановка в культурном учреждении сейчас крайне напряженная. После скандального ухода актера Сергея Гармаша вскрылись и другие «нарывы».

К примеру, приглашенный артист Кирилл Сафонов, муж певицы Саши Савельевой, по слухам, отказался играть в спектакле «Двое на качелях» со своей коллегой Чулпан Хаматовой. Напомним, что когда актриса уходила в «академический отпуск», то ее место занимала дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, которая сейчас в США и пока возвращаться на родину не намерена.

Уже известно, что из репертуара спектакля, скорее всего, выпадут с десяток постановок. Художественный руководитель Виктор Рыжаков уже убрал постановку «Шагает солнце по бульварам». Она была посвящена памяти основателей театра, шестидесятников.

Напомним, что несколько дней назад «Современник» со скандалом покинул Сергей Гармаш, задействованный сразу в пяти постановках. Он обвинил Рыжакова во всех смертных грехах. В частности, сказал, что тот откровенно разваливает театр и ничего не делает для созидания, сообщает «Комсомольская правда».