Зарплата «Современника» тут лишняя: стали известны многомиллионные заработки Гармаша

Сергей Гармаш после верного служения в «Современнике» на протяжении 36 лет написал заявление по собственному желанию. Артиста не устроили новые порядки Виктора Рыжакова, который стал художественным руководителем культурного заведения после смерти Галины Волчек. Знаменитость написала в общий чат все, что накипело за это время и с гордостью покинула родные стены.

Сожалеть об уходе актера теперь могут только его почитатели, сам же Гармаш с легкостью обойдется без театральной зарплаты. Как выяснила «Комсомольская правда», он имеет вполне законные многомиллионные доходы и без «Современника».

На служителя Мельпомены оформлено официальное ИП, и многие контракты с ним проходили через госзакупки, их и изучили журналисты. Только через них за пять лет Гармашу начислили 98 млн 639 тысяч рублей. Чаще всего к его услугам обращались театры и прочие культурные учреждения. За каждый выход артиста на сцену ему платили 160–299 тыс. рублей.

Хороший куш актер имел от рекламы, всего за два года (2016–2018) Гармаш заработал на ней свыше 96 млн рублей. «Комсомолка» подчеркнула, что это далеко не все доходы любимца публики, поскольку не все его заработки являются открытыми для народа.