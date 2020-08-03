СМИ: Энди Картрайт хотел уйти из семьи к любовнице

В процессе по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта появились новые подробности. Как сообщали СМИ, 31 июля супруга музыканта Марина Кохал призналась в его убийстве. Только мотив она тогда назвать не смогла, сославшись на плохое самочувствие. Однако как утверждают следователи, расправе предшествовала ссора.

Теперь, по сообщениям Telegram-канала LIFE-SHOT, стало известно, что 36-летняя женщина угрожала расправиться не только со своим мужем, но и с его любовницей. Специалисты восстановили историю переписок в телефоне Кохал. Кроме этого, там же были обнаружены фотографии, куда обвиняемая хотела вывезти останки рэпера. Напомним, ранее сообщалось, что женщина не знала, как избавиться от остатков трупа. Адвокат Кохал Ирина Скуртул утверждает, что причина была вовсе не в ревности. Накануне произошедшего рэпер вернулся домой в нетрезвом состоянии, а утром начал просить похмелиться. Но, получив отказ, стал ругаться.

Также, по словам защитника, Кохал сделала все за одну ночь, а не за четыре дня, как говорилось ранее. При этом женщина срезала мужчине подушечки пальцев, чтобы опознать его не было возможности.

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О смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля. Части тела музыканта нашли в одной из квартир Санкт-Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из жилья вещдоки – нож, разделочную доску, ножовку. Изначально Марина Кохал заявляла, что мужчина умер от передозировки наркотиками. Однако судмедэксперты не нашли в его крови следы психотропных веществ.