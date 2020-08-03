«Не стоит выеденного яйца»: Волочкова пришла в суд после истории с посещением Дивеевского монастыря

Экс-возлюбленная бизнесмена Игоря Вдовина дала понять журналистам, что не собирается оплачивать штраф за незаконное посещение Дивеевского монастыря. Кроме того, 44-летняя балерина не согласна с тем, что она нарушила карантинные правила.

В беседе с репортерами Анастасия Волочкова дала понять, что приехала в Нижегородскую область исключительно с благими намерениями: побыть в уединении и помолиться. Однако в результате, как говорит сама артистка, вся эта история с поездкой вызвала резонанс в прессе. Знаменитость решила прояснить ситуацию, подметив, что ее представители уже подали апелляцию. Волочкова намерена избежать наложенных на нее штрафных санкций. Кроме того, артистка не может понять, почему тот факт, что она побывала в Серафимо-Дивеевском монастыре привлек такое внимание общественности.

«Ситуация не стоит выеденного яйца, это не какое-то глобальное дело», — приводит «СтарХит» слова Анастасии Волочковой.

Находясь в зале суда, экс-прима Большого театра настаивала на том, что она не имела никакого понятия о карантине в Дивееве. Об этом артистка узнала только вечером накануне отъезда. Напомним, что представители правоохранительных органов составили протокол о нарушении самоизоляции, в результате чего Волочкова должна была оплатить штраф. Однако балерина придерживается другой позиции и намерена доказать свою правоту.