Могла бы пресечь все кривотолки: 71-летняя Пугачева проигнорировала слухи о разводе с Галкиным

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее в изданиях светской хроники появились измышления о том, что брак 71-летней Аллы Пугачевой с шоуменом Максимом Галкиным якобы весит на волоске. Утверждалось, что не за горами и их развод. Тем временем, поклонники Примадонны отечественной эстрады ждали, что же на все это скажет сама певица. Вот только возлюбленная телеведущего продолжает хранить молчание. Алла Борисовна проигнорировала слухи о возможном расставании с отцом своих младших детей. Как пишет 7days.ru, верные почитатели певицы надеялись, что примадонна в привычной ей манере даст отпор хейтерам. При желании Пугачева могла бы пресечь все кривотолки, назвав домыслы о разводе с мужем очередной попыткой репортеров получить свежий эксклюзив.

Пока журналисты раздувают очередную историю о возможном кризисе в отношениях Аллы Борисовны и Максима Галкина, шоумен делится с подписчиками в Instagram свежими снимками со своей второй половинкой. В одном из своих интервью телеведущий признался, что не испытывает ревности по отношению к жене. Возлюбленный Примадонны не против того, что в их доме часто бывает экс-супруг певицы — поп-король сцены. Как говорит шоумен, для их семьи Филипп Киркоров стал чем-то святым.