Горе-футболисты: вынесен новый приговор Павлу Мамаеву

Мосгорсуд оправдал футболиста Павла Мамаева, смягчив ему наказание. Теперь он целый год будет заниматься исправительными работами. В деле еще одного спортсмена, Александра Кокорина ничего не изменилось. Срок наказания остался прежним – год и шесть месяцев в колонии. Еще одному участнику нашумевших драк в центре Москвы Кириллу Протасовицкому также реальный срок был заменен исправительными работами. Все трое были осуждены за хулиганство.

Как сообщает Чемпионат, адвокат Кокорина Татьяна Стукалова не согласна с таким решением и будет обжаловать его. Она считает, что хулиганства со стороны ее подопечного не было.

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Приговор футболистам и их другу за две драки в центре Москвы был вынесен в мае 2019 года. Из колонии они вышли по условно-досрочному освобождению 17 сентября того же года.