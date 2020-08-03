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Саша Черно устроила скандал после рождения сына

Участница «Дома-2» обвинила персонал роддома в разглашении имени ее наследника.

Саша Черно устроила скандал после рождения сына
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official

На прошлой неделе Саша Черно родила первенца. Имя сына теледива скрывала и планировала озвучить его только при выписке из роддома. Но все пошло не по плану. Медицинский работник сообщила столь тщательно скрываемую информацию. Как оказалось, малыша назвали Стефан. А Черно тем временем обрушила на медработника по имени Анна шквал эмоций и требует ее увольнения.

По словам юриста Сергея Жорина, сотруднице роддома может грозить штраф и запрет занимать определенную должность.

«Разглашение персональных данных, мы думаем, имеет место быть. Плюс может быть уголовная ответственность за незаконный сбор, хранение, распространение информации частной жизни, потому что это та область, которая скрывалась. Это 137 статья уголовного кодекса РФ. Второй ее частью предусмотрена ответственность для должностных лиц», — рассказал Teleprogramma.pro Жорин.

Саша Черно стала мамой 30 июля. Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения. На время беременности и родов девушка вместе с мужем Иосифом Оганесяном покинули реалити-шоу.

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«Дом-2»: последние новостивыписка из роддомаИосиф ОганесянСаша ЧерноСергей Жорин