«Для семейного иммунитета»: Анастасия Костенко не отрицает ссоры с Дмитрием Тарасовым

Анастасия Костенко открыла правду своим подписчикам. Во время сессии вопросов и ответов в Instagram один из пользователей спросил о ее ссорах с Дмитрием Тарасовым. Модель ответила, что как и в любой другой нормальной семье, они тоже иногда ругаются.

«Не могу сказать, что ругаемся, но бзикнуть можем. Для семейного иммунитета. Насчет примирения — мы не акцентируем на том, кто первый», — призналась Костенко.

Также она отметила, что в первый год жизни находить компромисс было сложнее. Теперь – все иначе.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали семьей в 2018-м. В начале июля этого года отметили двухлетие старшей дочери Миланы. Второй ребенок появился на свет в феврале этого года. Девочку назвали Ева.