«Вижу много негатива от Жени»: Слуцкая раскритиковала Плющенко за слова в адрес Тутберидзе

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что в ближайшее время победительница первенства Европы 2020 года Алена Косторная будет кататься на фундаменте, который был заложен Этери Тутберидзе. По ее словам, в сегодняшнем мире фигурного катания много критики. Это всегда проще, чем делать что-то самому.

«К великому сожалению, вижу много негатива от Жени. Неэтично осуждать работу специалиста, воспитавшего целую плеяду замечательных спортсменок, олимпийских чемпионок и чемпионок мира». Ирина Слуцкая

Как добавила Слуцкая, Тутберидзе ведет себя в данной ситуации более профессионально. Если бы в этом году в канадском Монреале все-таки прошел чемпионат мира, то подопечные Тутберидзе не оставили бы шансов своим соперникам, сообщает teamrussia.pro.

Напомним, что несколько дней назад Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе в группу с Евгению Плющенко. Чуть ранее в том же направлении проследовала ее коллега и соперница Александра Трусова. Специалисты склонны считать, что Плющенко переманивает состоявшихся спортсменок с помощью денег. Сам он опровергает эти домыслы. К примеру, он сказал, что Косторная лишь недавно вышла с ним на связь и попросила включить ее в свою группу.