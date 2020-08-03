СМИ: Петр Чернышев регулярно летал в нью-йоркскую клинику к Заворотнюк во время пандемии

Фигурист Петр Чернышев, по сообщениям СМИ, регулярно в период пандемии летал в нью-йоркскую клинику к своей супруге актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется уже больше года с тяжелым заболеванием. Как известно, избранные люди могли покинуть страну и улететь в США даже в период практически полной отмены авиасообщения между странами.

Журналистам удалось выяснить, что особняк в Крекшино в последние месяцы по большей части пустовал. Ранее в СМИ появилась новость, якобы именно в нем находится звезда сериала «Моя прекрасная няня». Лишь недавно, как утверждают журналисты, в особняке появились сын и дочь актрисы в сопровождении сотрудников клининговой компании. Не исключено, что дом готовят к скорому приезду Заворотнюк из США.

Как считают журналисты, Заворотнюк сейчас может находиться в клинике Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Именно там проходила в свое время лечение певица Жанна Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году. Она, как известно, несколько лет боролась с раком мозга, сообщает «Экспресс-газета».

Напомним, что первые сообщения в СМИ о болезни Заворотнюк прошли в августе прошлого года. Сегодня уже не секрет, что актриса серьезно больна и борется за свою жизнь.