«Наташа безумно счастлива»: в окружении Подольской подтвердили ее интересное положение

В окружении звездной пары певицы Натальи Подольской и ее супруга музыканта Владимира Преснякова – младшего подтвердили, что исполнительница беременна во второй раз. Пока сами знаменитости предпочитают не распространяться на этот счет.

«Наташа безумно счастлива, как и Володя, ведь они так хотели еще детей! То, что не хотят делиться с поклонниками, вполне нормально, дайте им время». Близкие Натальи Подольской

В окружении пары отмечают, что беременность Подольской, которой сейчас 38 лет, протекает без каких-либо осложнений. В самое ближайшее время звезды объявит, что они с мужем скоро снова станут родителями, сообщает «СтарХит».

Напомним, что у Подольской и Преснякова есть сын Артемий. Ему сейчас пять лет. Кроме того, у звездного исполнителя есть сын Никита от гражданского брака с певицей и актрисой Кристиной Орбакайте. Пара рассталась много лет назад, в девяностых годах прошлого века.

Добавим, что Пресняков и Подольская сыграли свадьбу в 2010 году. Пять лет до этого они жили в гражданском браке. Как отмечал певец, однажды он сходил к батюшке и после этого принял решение жениться на Подольской. До этого, по словам Преснякова, его все устраивало и в гражданском браке.