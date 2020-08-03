«Юна и стройна!»: 56-летняя Вика Цыганова похвасталась шикарной фигурой в красном купальнике

Не каждая российская женщина после сорока осмелится опубликовать в Сети фотографии в купальнике, а уж после пятидесяти — и подавно. Однако, если есть, чем похвастаться, — почему бы и нет?

Недавно на отечественных пляжах запечатлели любимых советских кинозвезд — 73-летнюю Наталью Варлей и 66-летнюю Елену Проклову. Актрисы для своих лет выглядели просто сногсшибательно.

56-летняя Вика Цыганова тоже блеснула точеными формами в стильном красном купальнике в трендовый белый горох. Этот принт модный эксперт Анна Бжедугова назвала в числе самых актуальных в этом сезоне. Рисунок периодически возвращается на модные подиумы страны и сейчас мы как раз наблюдаем его триумфальное шествие по гардеробным женщин.

«Солнечного денечка», — подписала кадр в ярком купальнике Цыганова.

Звезда сопроводила его красноречивыми хештегами: #сочи #море #счастье #викацыганова #отпуск2020 #черноеморе #2020 #любовь #мояжизнь #красота #россия.

Благодаря им стало понятно, что певица вслед за Эвелиной Бледанс, Сергеем Лазаревым, Анфисой Чеховой и Лерой Кудрявцевой выбрала для летнего отдыха сочинское побережье.

Отметим, что снимок артистки в пляжном наряде вызвал шквал эмоций в Сети.