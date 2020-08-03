«При группе на тебя орут на пустом месте»: Алиса Вокс объяснила, почему ушла из «Ленинграда»

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс в эфире программы «Star Парад» на Фан-ТВ, которую ведет Дана Борисова, объяснила, почему ушла из группы несколько лет назад. Как отметила исполнительница, у лидера коллектива Сергея Шнурова всегда было очень переменчивое настроение, что в какой-то момент вывело ее из себя.

«Мне было тяжело, когда сегодня тебя любят, обожают, целуются в десна, а завтра при всей группе на тебя орут на пустом месте. Послезавтра тебе звонят пьяные в сопли: «Приезжай, давай поговорим». Алиса Вокс

Как отметила Алиса Вокс, их разговоры со Шнуровым затягивались порой на 17 часов. Она в эти моменты не могла отлучиться ни на секунду и выслушивала все, что говорил ей музыкант. По ее признанию, проблемы с лидером коллектива копились годами как снежный ком и в какой-то момент ее терпению пришел конец. Она поняла, что не может больше находиться в питерской команде, музыкантов которой всегда очень уважала.

Напомним, что изначально Алису Вокс взяли в коллектив как сессионную солистку в связи с уходом в декрет Юлии Коган. Она должна была пробыть в коллективе до возвращения коллеги. Когда последняя вернулась в строй, то Шнуров не захотел расставаться с Вокс. В итоге между двумя девушками стали возникать конфликты. Коган не могла смириться, что ей пришлось делить славу с новой участницей коллектива, которая сразу полюбилась многим поклонникам.