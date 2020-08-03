Многодетный Рома Жуков возьмет в жены девушку с ребенком

Музыкант Рома Жуков в ближайшее время женится на своей избраннице Ольге Ларионовой. Вместе пара уже три года и вот, наконец, они решили узаконить свои отношения. Надо сказать, что у Ольги есть ребенок от предыдущего брака. Пышное торжество намечено на 21 августа.

Уже известно, что распишется Жуков со своей избранницей в одном из ЗАГСов столицы. На банкете планируется примерно 70 гостей. Среди них будет очень много известных личностей. Пообещали поздравить молодоженов, в частности, Вадим Казаченко с супругой Ириной Аманти, Сергей Васюта, Марина Хлебникова, солисты группы «Белый орел», Александр Айвазов.

Как рассказали в окружении Ромы Жукова, его избранница уже определилась с платьем. На торжестве она предстанет в белоснежном наряде. Сам Рома Жуков, скорее всего, будет в классическом костюме.

Напомним, что у Ромы Жукова семеро детей от бывшей жены Елены, с которой он со скандалом развелся три года назад. Правда, одна из дочек звезды погибла в результате несчастного случая несколько лет назад. Как рассказывал ранее журналистам Жуков, Елена в какой-то момент стала много пить, что и привело к краху их отношений. Что касается самой экс-супруги, то она уже не раз через прессу обвиняла бывшего мужа во всех смертных грехах. Она, в частности, утверждала, что он не платит алименты и никак не помогает своим многочисленным детям, сообщает «СтарХит».