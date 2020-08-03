«Очаровательная и совсем не изменилась»: поклонники оценили кадр Бабкиной 25-летней давности

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram опубликовал архивный снимок певицы Надежды Бабкиной. Кадр был сделан 25 лет назад в США, где тогда с гастролями находилась исполнительница. Родин сразу оговорился, что фотографировал звезду не он, а его товарищ и коллега Сергей Седов.

На фотографии можно увидеть «казачку Надю» в аэропорту с колой. На ней забавная шляпка. На тот момент звезде отечественной эстрады было всего 45 лет. Она, как и сейчас, в прекрасной форме.

«Решил показать вам этот кадр почти 25-летней давности! Надежда Бабкина — гордость нашей русской песни. Кажется, мы в ожидании самолета в Москву из Нью-Йорка». Роман Родин

В комментариях пользователи отметили, что с годами Надежда Бабкина почти не изменилась. «Замечательный кадр. Очаровательная и совсем не изменилась». Правда, нашлись и те, кто напомнил Родину, что гордость русской песни все-таки не Бабкина, а, как они считают, Людмила Зыкина.

Напомним, что Надежда Бабкина после перенесенного несколько месяцев назад коронавируса вернулась в строй и прекрасно выглядит. Надо сказать, что после болезни она сильно похудела и сейчас находится просто в потрясающей форме.