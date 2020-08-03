«Сохнет мгновенно, не оставляет белых полос»: Свиридова похвасталась леопардовым купальником

Как отметила певица, у нее уже много лет загорелая фигура без посещения нудистских пляжей.

Певица Алена Свиридова в Instagram предстала перед своими подписчиками в необычном и очень сексуальном леопардовом купальнике. Как известно, звезда каждое лето проводит в Керчи в Крыму, где у нее своя дача. Как отметила исполнительница, ее купальник непростой, а нанотехнологичный.

«Сохнет мгновенно, имеет свойства защитного крема, а главное, не оставляет белых полос от закрытых частей тела. Так что я имею возможность получить загорелую попу, не посещая нудистский пляж». Алена Свиридова

Свиридова также добавила, что купальников в ее гардеробе огромное количество. В Керчи это, по ее мнению, основная форма одежды.

Любопытно, что в комментариях отметился историк моды Александр Васильев. «Аленушка. Фигурка о-ля-ля», — только и смог вымолвить он.

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Напомним, что Алена Свиридова, которой сейчас 57 лет, живет гражданским браком с бизнесменом Давидом Варданяном. Он на 13 лет моложе певицы. Общих детей у них нет.