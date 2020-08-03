«Сохнет мгновенно, не оставляет белых полос»: Свиридова похвасталась леопардовым купальником

Певица Алена Свиридова в Instagram предстала перед своими подписчиками в необычном и очень сексуальном леопардовом купальнике. Как известно, звезда каждое лето проводит в Керчи в Крыму, где у нее своя дача. Как отметила исполнительница, ее купальник непростой, а нанотехнологичный.
«Сохнет мгновенно, имеет свойства защитного крема, а главное, не оставляет белых полос от закрытых частей тела. Так что я имею возможность получить загорелую попу, не посещая нудистский пляж».
Свиридова также добавила, что купальников в ее гардеробе огромное количество. В Керчи это, по ее мнению, основная форма одежды.
Любопытно, что в комментариях отметился историк моды Александр Васильев. «Аленушка. Фигурка о-ля-ля», — только и смог вымолвить он.
Напомним, что Алена Свиридова, которой сейчас 57 лет, живет гражданским браком с бизнесменом Давидом Варданяном. Он на 13 лет моложе певицы. Общих детей у них нет.