«Так хорошо»: Мария Машкова поделилась редким снимком с мужем-музыкантом из Америки

Актриса Мария Машкова в Instagram поделилась фотографией со своим мужем — музыкантом и бизнесменом Александром Слободяником – младшим. Пара, как известно, уже много лет живет в США. На кадре они запечатлены в масках. Впрочем, надо заметить, что актриса частый гость и в родной стране, где снимается в различных картинах.

Как отметила Машкова, в 2009 году, когда она только познакомилась с мужем, ее пригласили в Нью-Йорк на фестиваль Tribeca Film Festival. Тогда Слободяник-младший заявил, что готов познакомить ее с городом. Их роман только начинался.

«Это была моя первая встреча с Америкой. Прошло 11 лет. Мы опять здесь. И вот опять. Так хорошо. Ничуть не хуже, чем в 2009-м. Тьфу-тьфу-тьфу, как бы сказала моя бабушка Валентина Прокопьевна». Мария Машкова

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Напомним, что у Машковой и Слободяника-младшего в браке родились две дочери. Стефании в этом году исполнилось 10 лет, а Александре — восемь. Ранее Мария Машкова была замужем за актером Артемом Семакиным. Вместе они были на протяжении четырех лет.