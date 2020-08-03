«Ира сама не захотела в ЗАГС»: Сосо Павлиашвили объяснил, почему до сих пор не женат

Музыкант Сосо Павлиашвили объяснил, почему он так и не расписался с гражданской супругой, бывшей бэк-вокалисткой группы «Мирони» Ириной Патлах. Вместе они уже на протяжении 23 лет, с 1997 года. Однако официального штампа в паспорте у них так и нет.

По словам исполнителя, несколько лет назад он делал официальное предложение руки и сердца своей супруге. Это случилось во время его сольного концерта в Москве при большом скоплении поклонников. Казалось, что вскоре состоится свадьба, но до ЗАГСа они с любимой женщиной так и не дошли, сообщает «Собеседник».

«Ира сама не захотела в ЗАГС. Хотя мое предложение руки и сердца оценила, даже заплакала. Я не настаиваю на штампе. Для меня тоже это не главное. Главное — повенчаться. Так я считаю».

Сосо Павлиашвили

Напомним, что у Павлиашвили и Патлах двое совместных детей. Дочери Елизавете в этом году исполнится 16 лет, а Сандре сейчас 12 лет. Также у звезды есть сын Леван от первого брака, с которым он поддерживает отношения и всячески помогает наследнику.