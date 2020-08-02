С акцентом на декольте: Гагарина в платье бэби-долл нюдового оттенка и сапогах-казаках предстала на лужайке

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева напомнила модницам о том, что в сезоне весна/лето 2020 года на пике моды окажется одежда с рукавами-фонариками. Именно такое платье и выбрала экс-возлюбленная Дмитрия Исхакова.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев выступал с критикой в адрес Полины Гагариной. Еще пять лет тому назад историк моды говорил о том, что у поп-дивы не самая ярко выраженная индивидуальность. При этом соведущий Эвелины Хромченко подметил, что артистка обладает миловидной внешностью и приятными чертами лица. Ко всему прочему, искусствовед уточнил, что ни всем певицам, оказавшимся на вершине музыкального Олимпа, удается найти свой стиль там, где речь заходит о гардеробе. Это, как считает Васильев, удалось сделать лишь некоторым поп-дивам, среди которых: Алла Пугачева, Кети Топурия, Елка, Лайма Вайкуле. По словам историка моды, этих звезд не перепутаешь внешне ни с кем.

Стоит отметить, что по прошествии пяти лет, Полина Гагарина не раз заслуживала комплименты от Александра Васильева. Экс-возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова тщательно следит за своим имиджем, отдавая предпочтение женственным нарядам. Свой летний гардероб певица пополнила платьем стиля бэби-долл актуального нюдового оттенка. Образ артистки дополнили сапоги-казаки. При этом акцент поп-исполнительница сделала на линии декольте. Еще стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева в интервью сайту Teleprogramma.pro говорила о том, что наряды с рукавами-фонариками окажутся на пике моды в сезоне весна/лето 2020 года. Именно такое платье для импровизированной фотосессии на лужайке выбрала Полина.