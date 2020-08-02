«Мой маленький чемпион»: внук покойной Глаголевой отправил в мини-ворота все шайбы

Еще будучи беременной вторым малышом, жена Александра Овечкина посещала с сыном Сережей все важные хоккейные матчи мужа.

Вера Глаголева не успела увидеть своего внука Сергея. Именитая актриса скончалась за год до его рождения. Первенца модель Анастасия Шубская родила в августе 2018 года. За четыре года брака девушка успела обзавестись уже двумя наследниками. Помимо старшего сына у супругов подрастет двухмесячный Илюша. Возлюбленная Александра Овечкина не стала скрывать, что их Сережа с воодушевлением отнесся к появлению братика.

Дочка ныне покойной Веры Глаголевой растит из сына маленького чемпиона. На личной страничке в Instagram жена хоккеиста поделилась свежим видеороликом, запечатлев малыша с клюшкой в руках. Сережа технично отправил все шайбы в мини-ворота, заслужив похвалу звездной мамы. По словам Шубской, эти памятные кадры с наследником она решила опубликовать в микроблоге. Еще будучи беременной вторым ребенком, Анастасия посещала с Сережей все важные матчи Овечкина.

«Пусть это видео будет здесь!! Мой маленький чемпион», — отметила модель.

После первых родов заботиться о новорожденном сынишке возлюбленной хоккеиста помогали ее старшие сестры: Анна и Мария. У девушек разные отцы, старших наследниц Вера Глаголева подарила Родиону Нахапетову, а младшая дочка актрисы появилась в браке с Кириллом Шубским. Теперь Анастасия неплохо справляется с двумя детьми. Ведь ее первенец подрос и стал более самостоятельным.