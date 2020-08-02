«Молчать больше невозможно»: Самбурская появится в новых сериях «Универа»

33-летняя Настасья Самбурская объявила о возвращении в сериал «Универ». Как сообщила актриса на личной страничке Instagram, она появится в новых сериях проекта. Знаменитость не скрывает, что эта молодежная лента принесла ей популярность. Ведь сериал «Универ. Новая общага» стал для девушки своего рода отправной точкой карьеры. Примечательно, что в последнее время артистка стала больше времени уделять певческой карьере. Но и отказываться от предложения продюсеров Настасья не стала.

Самбурской предстоит в очередной раз перевоплотиться в героиню ленты — Кристину. Правда теперь актрисе предстоит играть уже не студентку. Сценаристы решили выпустить долгожданное продолжение проекта: «Универ. 10 лет спустя». Сама Настасья в полном восторге от этой задумки. По словам артистки, она с нетерпением ждала момента, чтобы поделиться этим радостным известием с поклонниками ленты.

«Молчать больше невозможно! Стартовали съемки «Универ. 10 лет спустя». До встречи, любимые!» — отметила Самбурская.

Ранее в одном из своих интервью актриса призналась, что в юности она не понаслышке знала, что такое нужда. У Самбурской всегда были натянутые отношения с родителями. Поэтому довольно рано она стала самостоятельной. Настасья много работала, снимала себе жилье, и не просила при этом денег у близких. Артистка дала понять, что жизненные неурядицы сделали ее только сильнее. Поэтому девушка не позволяет хейтерам выказывать по отношению к ней необоснованную критику. Знаменитость всегда отвечает на грубые комментарии, не стесняясь в выражениях. Настасья уверена, что посторонние люди не имеют никакого права задавать ей личные вопросы, касающиеся частных аспектов ее жизни.