«Радуюсь, что стала свободным человеком»: Шевель не намерена сходиться с 89-летним Краско

Наталья Шевель моложе своего экс-возлюбленного на 60 лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала девушке стать невестой, а впоследствии и женой Ивана Краско. При этом, находясь в браке с народным артистом России, юная избранница кинодеятеля утверждала, что не готова уходить в декрет, ссылаясь на проблемы с жилплощадью. Вместе с мужем Шевель ютилась в небольшой комнатке в квартире родственников Краско. Именно по этой причине девушка не спешила с рождением отпрысков. К тому же, Наталья была еще слишком молода. Возлюбленная актера хотела строить карьеру, самореализовываться, играть в театре, а не сидеть дома в декрете.

В недавнем интервью Шевель призналась, что после расставания с Краско она так и не нашла себе достойного спутника жизни. Сердце Натальи свободно и она не торопится вступать в серьезные отношения. При этом 29-летняя актриса до сих пор поддерживает связь с бывшим мужем. Экс-супруги время от времени видятся в кафе и в Доме актера. По словам Шевель, бывший возлюбленный обижается и расстраивается, когда она долгое время не навещает его, не звонит и не предлагает встретиться. Паре удалось сохранить дружеские отношения.

Однако сходиться с Краско актриса не намерена. По словам Натальи, она счастлива, что обрела свободу. Поначалу девушка тосковала по мужу, скучала по их посиделкам на кухне за чашкой чая. Но по прошествии времени, она пришла к мысли, что все в ее жизни складывается вполне удачно.