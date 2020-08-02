«Шикарная!»: звезда «Великолепного века» показала, как выглядела 25 лет назад

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, известная российскому зрителю по главной роли в сериале «Великолепный век», 12 августа отметит свое 37-летие. А с момента работы над эпохальной кинокартиной прошло уже шесть лет. Удивительно, но с тех пор звезда практически не изменилась, став лишь стройнее и интереснее.

Но оказалось, что любимица публики не меняет свою красоту гораздо больший период. В личном блоге Мерьем предложила сравнить два своих портретных снимка. Один она сделала в 1995 году, когда ей было всего 12 лет, а второй в 2020-м.

«Шикарная!», «С годами только лучше!», «Не меняешься!», «Хюррем, наша великолепная султанша! Все такая же красивая!», «Очень красивая», «Ты прекрасна», — отреагировали фолловеры на пост звезды.

Отметим, что актриса никогда не была замужем. Она воспитывает шестилетнюю дочь Лару, рожденную от турецкого бойфренда бизнесмена Джана Атеша, с которым рассталась еще до появления наследницы на свет.