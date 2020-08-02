Каникулы в Симферополе: Арзамасова на яхте позировала в белом комбинезоне с поясом на талии

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса из ситкома «Папины дочки» отдыхает на крымском побережье вместе с 46-летним Ильей Авербухом.

Как пишет «Комсомольская правда», 25-летняя Лиза Арзамасова проводит августовские каникулы в Симферополе. Уточняется, что на курорт актрису из ситкома «Папины дочки» вывез Илья Авербух. Ранее в изданиях светской хроники появились заметки о том, что бывший муж Ирины Лобачевой якобы неравнодушен к юной артистке театра и кино. На днях Елизавета в Stories показала кольцо на безымянном пальце, что и дало почву для дальнейших рассуждений. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, подобное откровение привело к мысли о том, что Арзамасова уже получила предложение руки и сердца. Нашему корреспонденту удалось дозвонится до Ильи Изяславича, однако комментировать слухи о своей помолвке с «папиной дочкой» постановщик ледовых мюзиклов не стал, спешно положив трубку.

По некоторой информации, на крымском побережье 46-летней Авербух отдыхает вместе с Елизаветой. На волне новых слухов о совместном отпуске с экс-мужем Лобачевой, девушка поделилась свежим летним кадром, представ на яхте в белом комбинезоне с поясом на талии. При этом акцент знаменитость сделала на длине ног. В комментариях к своему снимку Арзамасова написала, что иногда на воде она чувствует себя устойчивее, чем на суше. И даже безопасней.

«Уплыл себе, и берега — только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков», — отметила актриса.

По информации kp.ru, в Симферополе Арзамасова была замечена в компании Авербуха. Они вместе ходят на прогулки и в кафе.