«Выглядит по-королевски»: Навка в золотой полупрозрачной тунике поверх купальника заслужила похвалу фанатов

В свои 45 лет олимпийская чемпионка выглядит совсем не по возрасту.

Татьяна Навка не скрывает: она уже давно практикует йогу и даже покинув профессиональный спорт, олимпийская чемпионка в танцах на льду продолжает активно тренироваться. Теперь экс-супруга Александра Жулина выступает в ледовых мюзиклах в паре с мужем Анастасии Заворотнюк — Петром Чернышевым. На коньки фигуристка поставила и пятилетнюю дочку Надежду. Малышка вместе с 18-летней Алиной Загитовой дебютировала в постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств». По словам Татьяны, ее наследница каталась наравне с профессиональными взрослыми артистами, не позволив себе жаловаться на усталость и плотный график.

Поклонники Татьяны Навки не раз восхищались красотой и грацией своей любимицы. Так, фанаты не смогли оставить без внимания и отпускной снимок фигуристки. Перед объективом фотокамеры спортсменка предстала в золотой полупрозрачной тунике, накинув это одеяние поверх купальника. Экс-партнерша Романа Костомарова в танцах на льду заслужила комплименты и похвалу верных почитателей. Подписчики олимпийской чемпионки подметили, что фигуристка выглядит значительно моложе своих лет и может похвастаться фигурой без изъяна.