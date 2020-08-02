«Кукла!»: Алсу восхитилась маленькой дочкой Кудрявцевой, облаченной в костюм известного бренда

Годовалая дочь 49-летней Леры Кудрявцевой – настоящая звезда Instagram. Каждое ее фото в Сети всегда вызывает бурю эмоций у поклонников телеведущей. Не удивительно – малышка действительно растет невероятно хорошенькой и харизматичной, а ее мама старается наряжать дочь в стильные наряды.

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На последнем кадре в личном блоге журналистки Машенька предстает в сером спортивном костюмчике Adidas с красными полосками. В комплект к ним Лера подобрала разноцветные кроссовки.

«Моя дотя, моя булочка, моя конфета, моя жизнь. Как же я мечтаю, чтоб ты была счастливой! В каких учебниках, книжках, где написано то, как и где стелить соломку, где разрешать ошибаться, как не бояться. Люблю не могу», — подписала кадр Кудрявцева.

Отметим, что снимок пришелся по вкусу многочисленным звездным друзьям теледивы.