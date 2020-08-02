«Кукла!»: Алсу восхитилась маленькой дочкой Кудрявцевой, облаченной в костюм известного бренда

Годовалая дочь 49-летней Леры Кудрявцевой – настоящая звезда Instagram. Каждое ее фото в Сети всегда вызывает бурю эмоций у поклонников телеведущей. Не удивительно – малышка действительно растет невероятно хорошенькой и харизматичной, а ее мама старается наряжать дочь в стильные наряды.
На последнем кадре в личном блоге журналистки Машенька предстает в сером спортивном костюмчике Adidas с красными полосками. В комплект к ним Лера подобрала разноцветные кроссовки.
«Моя дотя, моя булочка, моя конфета, моя жизнь. Как же я мечтаю, чтоб ты была счастливой! В каких учебниках, книжках, где написано то, как и где стелить соломку, где разрешать ошибаться, как не бояться. Люблю не могу», — подписала кадр Кудрявцева.
Отметим, что снимок пришелся по вкусу многочисленным звездным друзьям теледивы.
«У нее самая лучшая судьба уже есть, да будет так», — отреагировала Анна Семенович.
«Какое солнышко», — восхитилась Анита Цой.
«Сладенькая», — написала Светлана Лобода.
«Кукла!», — заметила Алсу.