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«Кукла!»: Алсу восхитилась маленькой дочкой Кудрявцевой, облаченной в костюм известного бренда

Девочка впечатлила также Анну Седокову и Аниту Цой.

«Кукла!»: Алсу восхитилась маленькой дочкой Кудрявцевой, облаченной в костюм известного бренда
Лера Кудрявцева. Фото Global look press.

Годовалая дочь 49-летней Леры Кудрявцевой – настоящая звезда Instagram. Каждое ее фото в Сети всегда вызывает бурю эмоций у поклонников телеведущей. Не удивительно – малышка действительно растет невероятно хорошенькой и харизматичной, а ее мама старается наряжать дочь в стильные наряды.

На последнем кадре в личном блоге журналистки Машенька предстает в сером спортивном костюмчике Adidas с красными полосками. В комплект к ним Лера подобрала разноцветные кроссовки.

«Моя дотя, моя булочка, моя конфета, моя жизнь. Как же я мечтаю, чтоб ты была счастливой! В каких учебниках, книжках, где написано то, как и где стелить соломку, где разрешать ошибаться, как не бояться. Люблю не могу», — подписала кадр Кудрявцева.

Отметим, что снимок пришелся по вкусу многочисленным звездным друзьям теледивы.

«У нее самая лучшая судьба уже есть, да будет так», — отреагировала Анна Семенович.

«Какое солнышко», — восхитилась Анита Цой.

«Сладенькая», — написала Светлана Лобода.

«Кукла!», — заметила Алсу.

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