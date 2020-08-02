В тренде: Марианна Максимовская предстала с мужем на премьере фильма в лавандовых нарядах

Владимир Левкин также засветился на этом мероприятии в фэмили лук.

Светский мир Москвы постепенно оживает после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. 1 августа в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера кинокомедии Евгения Шелякина «Хэппи-энд».

Это забавная история о смешном дедушке Ксенофонте, который оказался в Таиланде. В главной роли снялся Михаил Гомиашвили, наследник актера Арчила Гомиашвили, известного в эпоху СССР, сообщил сайт КП.

На первый показ картины пожаловали многочисленные отечественные звезды, некоторые из них явились в сопровождении вторых половинок, составив с ними по этому случаю стильные фэмили луки. Так, к примеру, поступил Владимир Левкин, о котором мы писали ранее. А также 50-летняя Марианна Максимовская.

Телеведущая вместе с супругом журналистом и медиаменеджером Владимиром Борисовым поддержала тренд на лавандовый цвет, ставший в этом сезоне невероятно популярным. К стильной шелковой рубахе звезда подобрала в этом же оттенке туфли и сумку. Супруг составил с ней гармоничную пару, набросив на плечи пуловер в этом же тоне.

Отметим, что пара воспитывает 8-летнюю дочь Евгению. Для Максимовской это второй брак, в первых отношениях (имя супруга Марианна старается не афишировать) у нее в 1991 году родилась наследница Александра.