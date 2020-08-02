«Вот вам и дочка Хатидже султан»: Бурджу Озберк в леопардовом бикини свела с ума фанатов изящной фигурой

Роль дочери Хатидже султан и Ибрагима паши стала для 30-летней Бурджу Озберк знаковой. Помимо того, что актриса из турецкого сериала «Великолепный век» снимается в кино, она также позиционирует себя как модель. Число подписчиков знаменитости на личной страничке в Instagram растет день ото дня. На ее профиль подписаны порядка 4,9 миллионов человек. В проекте Бурджу сыграла тайную возлюбленную шехзаде Баязида — Хуриджихан, которой пришлось пожертвовать собственной жизнью ради этих отношений. Девушка оказалась в самом эпицентре гаремных интриг. Продюсеры вывели героиню Озберк из сериала, инсценировав ее гибель. Однако за время съемок девушка успела обзавестись целой армией поклонников.

На личной страничке в Instagram Бурджу поделилась свежим пляжным снимком, представ перед объективом фотокамеры в леопардовом бикини. Актриса из «Великолепного века» свела с ума фанатов, блеснув изящными формами и красивой линией декольте. Поклонники партнерши Араса Булута Ийнемли не смогли найти изъяна в стройной фигуре знаменитости, которая смогла бы затмить и моделей с мировым именем.