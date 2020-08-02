«Когда кроха подросла»: Костюшкин представил своего старшего сына от второй жены

Мирону 17 лет, и он практически догнал в росте своего отца.

48-летний Стас Костюшкин известен, как примерный семьянин и любящий отец. Недавно певец отпраздновал 14-летие со дня свадьбы с акробаткой и танцовщицей Юлией Клоковой.

Однако этот хорошо известный брак – далеко не первый в жизни музыканта. С детства мужчина был в люблен в девочку по имени Марианна, а когда повзрослел, она ответила ему «да». Однако эти отношения потерпели фиаско, возлюбленная не верила в творческие затеи мужа, считая, что он не сможет достичь успеха на музыкальном поприще. Костюшкин попрощался с первой женой и получил огромный стимул для того, чтобы назло ей стать популярным. Он создал коллектив «Чай вдвоем» и добился успеха.

Брак со второй супругой танцовщицей Ольгой был прекрасным, да и жена была хороша во всех отношениях – красивая, верная и добрая. Однако с ней певец расстался из-за третьей любимой – Юлии. Тем не менее, Стас смог сохранить хорошие отношения как с бывшей благоверной, так и с сыном Мироном от этого союза.

Как выглядит юноша сейчас Костюшкин показал в личном блоге, парень вытянулся и стал совсем взрослым.

«Когда кроха подросла», — подписал обнародованные кадры артист.

Напомним, что у звезды есть еще два сына от третьей жены Юлии — 13-летний Богдан и 4-летний Мирон.