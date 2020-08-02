«Она же только-только родила?»: Шубская в бикини похвасталась стройной фигурой на вечеринке у бассейна

26-летняя Анастасия Шубская за четыре года брака успела дважды стать мамой. Модель вместе с Александром Овечкиным воспитывает первенца — сына Сергея. 18 августа малышу исполнится два годика. А в мае дочка ныне покойной Веры Глаголевой родила мужу хоккеисту еще одного наследника — сына Илью. Таким образом, разница между мальчиками не будет слишком большой. Они практически погодки. Несмотря на то, что Анастасия стала мамой только два месяца назад, она стремительно теряла в весе. Возлюбленная спортсмена смогла восстановиться в кратчайшие сроки. Как говоря поклонники модели, Шубская выглядит так, словно и вовсе не была беременной.
В Stories Анастасия поделилась свежим отчетным снимком, позировав в бикини на вечеринке у бассейна. Летнее фото знаменитости привлекло внимание верных почитателей возлюбленной Александра Овечкина. Так, фанаты не могут поверить, что новоиспеченной мамочке удалось за два месяца избавиться от лишних килограммов. Подписчики модели заверили, что она может дать фору даже молоденьким девушкам.
«И как им удается так быстро худеть?! Должен быть какой-то секрет», «Она же только-только родила?!», «Наверное бессонные ночи сказались!! Вот и сбросила вес», «Такое чувство, что она и не рожала! Если бы не снимки с округлившимся животиком, не поверила бы, что можно так быстро похудеть», «Правильное питание и двое детей, один младше другого! Вот и весь секрет», «Да! Тут явно не отдохнешь!!», «Отощала-то как!! Ребра даже видны», «Зато никаких проблем с лишним весом!! Можно только позавидовать», — такие комментарии появились под снимком модели.