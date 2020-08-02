«Она же только-только родила?»: Шубская в бикини похвасталась стройной фигурой на вечеринке у бассейна

26-летняя Анастасия Шубская за четыре года брака успела дважды стать мамой. Модель вместе с Александром Овечкиным воспитывает первенца — сына Сергея. 18 августа малышу исполнится два годика. А в мае дочка ныне покойной Веры Глаголевой родила мужу хоккеисту еще одного наследника — сына Илью. Таким образом, разница между мальчиками не будет слишком большой. Они практически погодки. Несмотря на то, что Анастасия стала мамой только два месяца назад, она стремительно теряла в весе. Возлюбленная спортсмена смогла восстановиться в кратчайшие сроки. Как говоря поклонники модели, Шубская выглядит так, словно и вовсе не была беременной.

В Stories Анастасия поделилась свежим отчетным снимком, позировав в бикини на вечеринке у бассейна. Летнее фото знаменитости привлекло внимание верных почитателей возлюбленной Александра Овечкина. Так, фанаты не могут поверить, что новоиспеченной мамочке удалось за два месяца избавиться от лишних килограммов. Подписчики модели заверили, что она может дать фору даже молоденьким девушкам.