«Везде вместе»: Авербух засветился в Крыму с Арзамасовой

Пара не скрывает от подопечных фигуриста своих отношений.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова окончательно вышли из тени. Пара предстала вместе в Симферополе, где проводятся сезонные сборы школы фигурного катания, которые организует компания Ильи Авербуха.

В рамках тренировок прославленный спортсмен будет проводить для юных дарований мастер-классы. А родители фигуристов с удовольствием наблюдают не только за работой мэтра и своих отпрысков, но и развитием отношений звезды льда и его молодой невесты.

«Илья и Лиза здесь вдвоем в Симферополе: и в кафе, и на набережной – везде вместе», — рассказали родственники спортсменов сайту КП.

По их словам, в жизни Лиза выглядит еще миниатюрнее, чем на экране. И они сразу узнали ее, порадовавшись за счастье этой приятной пары.

«Привез на сборы и правильно!» — сказали изданию родители учеников Авербуха.

Арзамасова же поспешила поделиться отпускным снимком в личном блоге, сопроводив его аллегорическим текстом.

«Иногда на воде устойчивее, чем на суше… И безопаснее. Уплыл себе, и берега – только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков», — написала она.

Судя по всему, звезда сериала «Папины дочки» порядком устала от шумихи вокруг своей персоны.