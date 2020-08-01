«За шаурмой съездить?»: Дава впервые за месяц зацеловал Бузову на фоне слухов о расставании

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым три года искала новую любовь. Телепроекты не помогли девушки обрести счастье, но в прошлом году она повстречала блогера Давида Манукяна, которого также прозвали Дава. Между молодыми людьми закрутился роман. Телеведущая не верила своему счастью. Однако уже к Новому году они стали жить вместе на съемной квартире и каждый месяц устраивать себе свидания.

Однако этим летом после карантина стали ходить слухи, что пара распалась. Хейтеры утверждали, что романа не было, а Ольгу и Даву связывал лишь контракт, который якобы закончился. А так как поющая телеведущая не публиковала фото с возлюбленным больше месяца и ночевала в отелях, многие начали верить, что влюбленные уже не вместе. И вот, когда фанаты стали нервничать, Бузова приехала к Манукяну. Блогер заключил ее в теплые объятия.

Девушка была без макияжа. Она уткнулась носом в избранника. Дава зацеловал возлюбленную, а потом захотел исполнить все ее желания. Ольга, конечно, попросила еды.

«Девочка моя устала, да? Сильно устала? Ты же много работаешь», — стал жалеть звезду бойфренд. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?», — спросил он.

«Чтобы ты носил меня на руках, встречал с работы, дарил цветочки, принес макарошки, пельмешки, колбаску! Шаверму! Питерскую!» — заявила Бузова. «За шаурмой съездить? В Питер?» — удивился блогер.

Он не поехал в другой город, но сел в новую машину, чтобы привезти избраннице самую вкусную шаурму. Скорее всего, пара проведет вечер вместе.